11:24, 6 апреля 2026

Пропавшую 30 лет назад девочку нашли живой

В США нашли женщину, которая пропала в 1994 году, будучи подростком
Антонина Черташ
Фото: Alfonso Lozano del Rey / Shutterstock / Fotodom  

В США спустя более 30 лет нашли живой девочку-подростка, которая пропала при загадочных обстоятельствах в 1994 году. Об этом сообщает New York Post.

Кристина Мари Планте исчезла в мае 1994 года из маленького городка Стар-Вэлли, ей было 13 лет. Девочка отправилась проведать лошадь в конюшню недалеко от дома и не вернулась. Планте искали по всему штату и за его пределами, распространяли листовки с ее приметами. Правоохранители сразу назвали исчезновение подозрительным.

На протяжении десятилетий дело оставалось открытым, следователи периодически пересматривали улики и отрабатывали новую информацию. Внезапный прорыв в расследовании произошел лишь недавно благодаря современным технологиям. Планте нашли живой, но власти пока не раскрывают, где именно она была обнаружена и при каких обстоятельствах. Личность женщины официально подтверждена, дальнейшие детали не разглашаются.

Ранее в США спустя 40 лет полиция разыскала пропавшую в трехлетнем возрасте Мишель Ньютон и предъявила обвинения ее матери. Женщина уехала с ребенком, солгав отцу, что они будут ждать его на новом месте.

