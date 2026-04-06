Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 6 апреля 2026Россия

Путин поручил провести совещание в связи с наводнениями в Дагестане

Путин поручил провести 7 апреля совещание из-за наводнений в Дагестане
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим из-за затоплений в республике и организовать совещание для обсуждения ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Путин принял доклады и дал поручения по оказанию необходимой помощи жителям. В сообщении говорится, что совещание состоится 7 апреля.

Ранее тело девочки, которая стала одной из жертв затяжных ливней в Дагестане, обнаружили в Дербентском районе республики после спада воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok