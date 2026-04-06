Путин поручил провести совещание в связи с наводнениями в Дагестане

Путин поручил провести 7 апреля совещание из-за наводнений в Дагестане

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим из-за затоплений в республике и организовать совещание для обсуждения ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Путин принял доклады и дал поручения по оказанию необходимой помощи жителям. В сообщении говорится, что совещание состоится 7 апреля.

Ранее тело девочки, которая стала одной из жертв затяжных ливней в Дагестане, обнаружили в Дербентском районе республики после спада воды.