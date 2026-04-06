Путин поручил провести совещание в связи с наводнениями в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и главе Дагестана Сергею Меликову оказать необходимую помощь пострадавшим из-за затоплений в республике и организовать совещание для обсуждения ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Путин принял доклады и дал поручения по оказанию необходимой помощи жителям. В сообщении говорится, что совещание состоится 7 апреля.
Ранее тело девочки, которая стала одной из жертв затяжных ливней в Дагестане, обнаружили в Дербентском районе республики после спада воды.