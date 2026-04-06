18:08, 6 апреля 2026

«Радиостанции Судного дня» пообещала «пополнение» и «возрастание»

Антонина Черташ
Фото: Benjamin Clapp / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 пообещала слушателям приятные вещи. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первая за день шифровка вышла в эфир так называемого радио Судного дня в 11:40 по московскому времени. Она содержала слово «блудонатр». В 15:54 станция ожила снова и передала слово «пополнение». В 17:29 серия шифровок дополнилась сообщением о «возрастании». Все эти слова прозвучали на волне УВБ-76 впервые.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на фарси сразу после американских и израильских ударов по Ирану.

