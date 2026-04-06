В эфире «радиостанции Судного дня» впервые прозвучало слово «блудонатр»

Радиостанция УВБ-76 передала шифровку со словом блудонатр

Радиостанция УВБ-76 передала новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первая за день шифровка вышла в эфир так называемого радио Судного дня в 11:40 по московскому времени. Она содержала слово «блудонатр». На этой станции оно прозвучало впервые.

НЖТИ 86945 ТЕГОБАСК 6605 3566

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.