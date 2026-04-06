Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:09, 6 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыта причина смерти найденных рядом с младенцем супругов из Подмосковья

Найденные мертвыми рядом с дочкой супруги из Подмосковья отравились веществами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Супруги из Московской области, которых нашли без признаков жизни рядом с годовалой дочерью, отравились неустановленными веществами. Об этом сообщает Baza.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что 25-летний мужчина и его 24-летняя жена отравились — предположительно, наркотиками.

Известно, что в последний день пара была в гостях у родителей, после чего вернулась в квартиру в Подольск и перестала выходить на связь. Родственники обратились с заявлением о пропаже. Полиция нашла пару в их квартире, ребенка передали родным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok