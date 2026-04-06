Историк Латышев: Российские дипломаты знают, как устроена вашингтонская кухня

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев объяснил, почему МИД России заняло критическую позицию в отношении США. Причину такого поведения он раскрыл в комментарии для «Царьграда».

По словам эксперта, министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместитель высказываются весьма откровенно в отношении американской политики, потому что знают, как именно устроена «вашингтонская кухня». При этом, указал Латышев, у дипломатов нет бизнес-интересов, ради которых некоторые представители российской верхушки готовы на многое закрыть глаза и позволять «раз за разом дурить Россию».

Ранее Лавров рассказал о «потерявших берега» странах. Такие государства, указал он, бездоказательно предъявляют притязания на чужие территории.

