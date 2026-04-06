Раскрыты детали операции по освобождению россиянки с детьми из плена мужа с пистолетом

В Москве арестован мужчина, взявший в заложники жену и детей

В Москве суд арестовал местного жителя, который угрожая травматическим пистолетом, взял в заложники жену и двоих детей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 206 УК РФ («Захват заложника»). На допросе он отказался давать показания.

По данным следствия, все произошло 3 апреля в квартире на Новомарьинской улице. В тот день фигурант, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с женой и стал угрожать ей оружием, заблокировал выход из квартиры и взял ее и двоих несовершеннолетних детей в заложники. После того как к ним приехали правоохранители, он потребовал, чтобы семья осталась с ним, а полицейские уехали. После продолжительных переговоров фигурант отпустил заложников.

