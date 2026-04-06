Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:02, 6 апреля 2026

Раскрыты детали операции по освобождению россиянки с детьми из плена мужа с пистолетом

В Москве арестован мужчина, взявший в заложники жену и детей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал местного жителя, который угрожая травматическим пистолетом, взял в заложники жену и двоих детей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 206 УК РФ («Захват заложника»). На допросе он отказался давать показания.

По данным следствия, все произошло 3 апреля в квартире на Новомарьинской улице. В тот день фигурант, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с женой и стал угрожать ей оружием, заблокировал выход из квартиры и взял ее и двоих несовершеннолетних детей в заложники. После того как к ним приехали правоохранители, он потребовал, чтобы семья осталась с ним, а полицейские уехали. После продолжительных переговоров фигурант отпустил заложников.

Ранее сообщалось, что В Иркутске мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok