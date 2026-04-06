Раскрыты подробности спасения американского летчика в Иране

NYT: США получили данные от летчика, катапультировавшегося из F-15, и спасли его

США спасли американского летчика, катапультировавшегося во время падения истребителя F-15 в Иране, после того как получили данные о его местоположении. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и военных.

На территории Ирана миссия раненого летчика сводилась к двум целям: уклонение и выживание. Он поднялся по горному хребту высотой 7000 футов (2134 метра) и забрался в расщелину, где ждал, пока его найдут американские военные.

Центральное командование США в это время готовило заявление о том, что истребитель был сбит, а пилот спасен.

Перед публикацией заявления — спустя примерно 14 часов после падения истребителя — США получили данные о местоположении летчика, которые тот передал с помощью радиомаяка. Американских пилотов обучают не передавать постоянно свои данные о местоположении и использовать оборудование ограниченно, так как сигнал может обнаружить противник.

Представители Центрального командования США немедленно отменили заявление, которое они готовились опубликовать. Министр войны Пит Хегсет позвонил американскому президенту Дональду Трампу и сказал, что, пока есть шанс найти летчика, им необходимо держать в секрете информацию о спасении пилота.

Убедившись, что летчик один, военные дождались наступления темноты, чтобы начать спасательную операцию. Вертолеты сил специального назначения с бойцами на борту направились к отдаленной горной местности, где укрывался летчик.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории Исламской Республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника.