Россиян предупредили о последствиях лайфхака для обхода норм ручной клади в самолете

Юрист: Набитую вещами подушку для шеи могут засчитать как багаж в аэропорту

Российских туристов предупредили о последствиях, к которым может привести популярный лайфхак для обхода норм ручной клади в самолете. Об этом «Известиям» рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Речь идет о подушке для шеи, которую находчивые пассажиры набивают вещами: майками, футболками, носками. Русяев объяснил, что нет запрета на такой способ упаковки вещей, но количество мест багажа и ручной клади, а также ее габаритов, должны соответствовать требованиям. Поэтому, если перевозчик в аэропорту заметит такую подушку, он будет вправе засчитать ее как багаж.

Эксперт также подчеркнул, что суды на данную тему редко заканчиваются в пользу путешественника. «Последствия для пассажира, пойманного с набитой подушкой, те же, что и при любом превышении нормы. Это доплата за сверхнормативный багаж, требование сдать вещь, а при отказе выполнять условия договора перевозки возможно расторжение по пункту 1.4 статьи 107 Воздушного кодекса РФ. Проще говоря, на рейс могут не пустить», — пояснил Русяев.

