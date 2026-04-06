12:57, 6 апреля 2026

Россиянам напомнили об остановке продажи туров в одну популярную у путешественников страну

Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Туры в популярные у российских путешественников Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в настоящий момент не продаются, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Напоминанием специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Туры туда не продаются. Все в ожидании. Ситуация пока такая», — сообщил Барзыкин.

4 апреля стало известно, что гражданка России, находящаяся в ОАЭ, пострадала в результате инцидента со сбитым дроном. Об этом сообщило посольство России в Абу-Даби.

В марте Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию до нормализации обстановки на Ближнем Востоке.

Туристам, которые уже находятся в данном регионе, рекомендовали соблюдать повышенную осторожность, отслеживать официальные сообщения местных властей и российских дипломатических представительств, а также строго выполнять их рекомендации.

