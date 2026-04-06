Россиянам пообещали отсутствие шестидневных рабочих недель в 2026 году

Доцент Балынин: Шестидневных рабочих недель в России в 2026 году не будет

В 2026 году для жителей России, работающих по стандартному пятидневному графику, введение шестидневной рабочей недели не планируется. Об этом РИА Новости заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Не будет ни одного периода, равного шести рабочим дням подряд», — отметил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что в 2025 году такой период приходился на 27 октября—1 ноября, а в 2024 году он наблюдался трижды: с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что вопрос о переводе россиян на 12-часовой рабочий день и шестидневную рабочую неделю не обсуждается и не планируется, потому что нужды в этом сейчас нет, хотя безработица в стране находится на исторических минимумах.