Россияне массово столкнулись с отказами в кредитах

«Займер»: Свыше 85 процентов россиян получили отказ в кредите в 2025 году

В прошлом году подавляющее большинство россиян хотя бы раз получили отказ в кредите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками финтех-группы «Займер».

Исследование проводилось в конце марта — начале апреля 2026 года. В нем приняли участие в общей сложности более трех тысяч граждан, представляющих разные возрастные категории.

По итогам опроса выяснилось, что около 85,3 процента респондентов в прошлом году хотя бы раз получили отказ по кредитной заявке. Положительный ответ получил только каждый десятый клиент (10,4 процента). Еще 4,3 процента не обращались в финансовые организации за займами.

Большинство опрошенных полагает, что взять кредит в 2026 году станет еще сложнее. На фоне ужесточения регулирования со стороны Центробанка финансовые организации будут тщательнее рассматривать заявки. Клиенты с высоким показателем долговой нагрузки при таком раскладе вряд ли смогут претендовать на новый кредит.

В сложившихся реалиях ожидать скорого кредитного ренессанса на внутреннем рынке не приходится, сходятся во мнении эксперты. Займы в России еще долгое время будут оставаться дорогими для значительной части населения. Относительное оживление спроса может произойти, когда ключевая ставка опустится до однозначных значений. Согласно прогнозам регулятора, это произойдет не раньше следующего года.