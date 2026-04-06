Россиянина наказали за избиение мэра города

В Красноярском крае сломавший мэру Енисейска нос мужчина отправился в колонию

В Красноярском крае суд дал в два с половиной года колонии жителю города Енисейск, напавшего на мэра Валерия Никольского. Об этом во «ВКонтакте» сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Суд признал Михаила Колыванова, сломавшего мэру Енисейска нос, виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

28 ноября 2025 года осужденный пришел на прием к градоначальнику, но в кабинете у чиновника с местным жителем произошла перепалка. В результате горожанин атаковал мэра и нанес ему несколько ударов в лицо. Сообщалось, что у Никольского в результате ЧП оказался сломан нос и получена закрытая черепно-мозговая травма.

