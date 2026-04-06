Российский хоккеист клуба НХЛ вышел на тренировку впервые с 2024 года

22:45, 6 апреля 2026

Российский хоккеист клуба НХЛ Варламов вышел на тренировку впервые с 2024 года
Владислав Уткин

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов вышел на тренировку впервые с 2024 года. Об этом сообщает сайт клуба.

Игрок, выступающий на позиции вратаря, не принимал участия в тренировках и матчах своей команды с ноября 2024 года. За это время он перенес две операции по замене коленного сустава.

Вместе с Варламовым к тренировкам приступил российский защитник «Айлендерс» Александр Романов. Он находился в лазарете с ноября 2025-го из-за травмы плеча. Отмечается, что игрок может сыграть в одном или двух матчах на финише регулярного чемпионата.

37-летний Варламов выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» с 2019 года. В 2012-м он выиграл звание чемпиона мира в составе сборной России. Романов в 2020-м стал серебряным призером молодежного первенства планеты.

Ранее букмекеры оценили шансы «Вашингтон Кэпиталз» попасть в плей-офф. Коэффициент на это событие равен 4,00. Поставить на то, что столичные финишируют вне кубковой зоны, можно с коэффициентом 1,25.

