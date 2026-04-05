Оценены шансы Овечкина с «Вашингтоном» выйти в плей-офф НХЛ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:48, 5 апреля 2026

Шансы Овечкина с «Вашингтоном» выйти в плей-офф НХЛ оценили как низкие
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Букмекеры низко оценили шансы «Вашингтон Кэпиталс» с российским нападающим Александром Овечкиным выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Аналитики оценили шансы «Вашингтона» на попадание в Кубок Стэнли коэффициентом 4,00. Ставка на то, что команда Овечкина в плей‑офф не попадет, идет примерно за 1,25. Отдельно отмечается, что шансы «Вашингтон Кэпиталс» выиграть Кубок в текущем сезоне рассматриваются как чисто номинальные — соответствующая ставка идет с коэффициентом около 350,00.

1 апреля Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф. Теперь их отделяет девять шайб. В апреле 2025-го россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok