Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

«Автостат»: Tenet T7 стал у россиян популярнее Haval Jolion и Lada Niva Travel

Российский автомобиль вернул себе звание самого популярного кроссовера в стране. Об этом сообщает «Автостат». По данным аналитиков, на прошлой неделе (с 30 марта по 5 апреля 2026 года) в России было реализовано 1863 новых Tenet T7. Благодаря этому результату модель снова стала самой востребованной в сегменте SUV (кроссоверов и внедорожников).

До этого T7 удерживал первенство с 6-й по 8-ю недели, а затем потерял лидерство, пропустив вперед кроссовер Haval Jolion и внедорожник Lada Niva Travel. По итогам 14-й недели эти модели вошли в первую тройку. У Haval Jolion зафиксировано 1640 проданных единиц, а у Niva Travel — 1208.

На почетном четвертом месте расположился еще один Tenet — T4 с показателем 1084 кроссовера. Все остальные модели разошлись тиражом менее одной тысячи машин. Тем не менее в десятку лучших также попали Haval M6, Lada Niva Legend, Geely Monjaro, Jetour Dashing, Solaris HC и Belgee X70.

По мнению заместителя руководителя отдела аналитики Дмитрия Ярыгина, главное противостояние в 2026 году развернется именно между Tenet T7 и Haval Jolion. Он отметил, что по результатам первого квартала обе модели идут практически на равных. «Так, в январе-марте лидирует Tenet T7, опережая Haval Jolion всего лишь на несколько десятков проданных автомобилей. Но расклад может меняться с каждой прошедшей неделей», — заявил эксперт.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что в первый месяц весны на российском авторынке зафиксирован резкий рост неофициальных поставок — в 2,6 раза (или на 160 процентов). В пятерку лидеров альтерналивного ввоза вошли Toyota, BMW, Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen.