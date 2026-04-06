Курс рубля взлетел

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:43, 6 апреля 2026

Курс рубля поднялся до максимума почти за месяц
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На старте торгов в понедельник, 6 апреля, рубль резко укрепляется по отношению к основным валютам. На Мосбирже юань упал до минимальных с 10 марта 11,4 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На бирже Forex доллар падает ниже 79 рублей, а евро — ниже 91 рубля. Обе валюты находятся на минимумах к российской примерно за месяц.

Основными причинами укрепления российской валюты в последние недели аналитики называют рост нефтяных котировок из-за конфликта на Ближнем Востоке, доходы от чего начинают доходить до российского рынка и увеличивают предложение валюты, а также приостановка исполнения бюджетного правила.

Последний фактор означает, что Минфин до конца июня не намерен проводить закупки в Фонд национального благосостояния (ФНБ), что снижает спрос на поступающую в страну валюту.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман не исключил, что уже в первой декаде апреля доллар упадет до 77 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

    Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф и открыла его

    Обломки БПЛА упали на территорию детсада при атаке ВСУ на российский портовый город

    Объявлено о масштабных повреждениях после атаки ВСУ на крупный российский портовый город

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности

    Алиев приехал в соседнюю страну

    Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

    Ущерб нефтяного конкурента России от войны в Иране оказался колоссальным

    Посольство Ирана сыронизировало над требованием Трампа

    Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье Уэста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok