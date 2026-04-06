Стала известна позиция Британии по помощи США в ударах по Ирану

I Paper: Британия не даст США доступ к базам для ударов по объектам в Иране

Великобритания не позволит США использовать ее базы для нанесения ударов по мостам и электростанциям в Иране. Об этом пишет газета i Paper со ссылкой на источники.

По их словам, Лондон готов предоставить Вашингтону доступ к своим базам только для «оборонительных» ударов, однако угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес Тегерана не подпадают под это определение.

«Британия откажет Дональду Трампу в разрешении использовать базы Королевских ВВС для нанесения ударов по иранским мостам или электростанциям», — говорится в материале.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить в Иране все электростанции и мосты. Он заявил, что если Тегеран не согласится с требованиями открыть Ормузский пролив, то «к завтрашней ночи будет взорван каждый мост», а «каждая электростанция выйдет из строя».

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.