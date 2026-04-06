ТАСС: ВСУ перебросили карательные группы Нацгвардии в Харьковскую область

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Харьковскую область боевые группы Нацгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что группы Нацгвардии будут искать дезертиров и выполнять карательные функции. Известно, что решение о переброске было принято «в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров».

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался об уклонистах. «Я не знаю, как они будут смотреть в глаза детям, друг другу», — возмутился он. Сырский также оценил мобилизацию на Украине на шесть-семь баллов из десяти.