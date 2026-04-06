15:08, 6 апреля 2026Россия

Стало известно о резкой смене направления ударов дронами ВСУ по России

В России заметили резкую смену направления атак ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В России заметили резкую смену направления атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ударов по южным регионам. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Сообщается, что всего за сутки над югом России было сбито не менее 333 беспилотников. Как стало известно каналу, часть дронов подлетали сначала к Крыму, а затем меняли направление и летели через море к Краснодарскому краю. «Это позволяет изматывать оборону и давить на подразделения противовоздушной обороны», — отмечают авторы поста.

По данным канала, ВСУ направляли дроны группами по 5-10 штук на протяжении всего дня, иногда запускались всего один-два беспилотника.

«Новороссийск и Порт "Кавказ" стали ключевыми объектами атак. Там целью были портовая инфраструктура и нефтяные терминалы, используемые для отгрузки нефти», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе российский портовый город Новороссийск в ночь на 6 апреля. По последним данным, пострадали 10 человек. Ночному налету также подверглись Белгородская, Брянская и Ростовская области.

    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    Сенатор на себе испытал сложности поездки на электромобиле

    Стало известно о резкой смене направления ударов дронами ВСУ по России

    Раскрыта причина жесткой позиции Лаврова в отношении США

    Экипажи кораблей Черноморского флота стали участниками СВО

    Дом в российском городе утонул и попал на видео

    Россияне стали ездить в одну страну Азии в три раза чаще

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    Все новости
