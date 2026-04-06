Стало известно об отправке Китаем в Иран пяти кораблей с перхлоратом натрия

Китай помогает Ирану восстанавливать его ракетную программу. Об этом стало известно журналу 19FortyFive.

По данным издания, Пекин отправил Тегерану пять кораблей с важным компонентом твердого ракетного топлива, использующегося, в частности, в баллистических ракетах.

«Согласно недавнему отчету аналитического центра Института изучения войны, в Иран, предположительно, прибыло пять партий вещества, содержащего перхлорат натрия, отправленных из КНР», — говорится в публикации.

По словам источника 19FortyFive в разведке США, если Китай осуществляет эти поставки в данный момент, то Иран сможет произвести новые ракеты достаточно быстро.

В марте издание The New York Times заметило, что произошедшие в последние несколько дней серии атак на Израиль и страны Персидского залива показывают, что Иран сохранил способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.