Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:09, 6 апреля 2026Наука и техника

Стало известно об отправке Китаем в Иран пяти кораблей с перхлоратом натрия

19FortyFive: Китай помогает Ирану восстанавливать его ракетную программу
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: cnsphoto / Reuters

Китай помогает Ирану восстанавливать его ракетную программу. Об этом стало известно журналу 19FortyFive.

По данным издания, Пекин отправил Тегерану пять кораблей с важным компонентом твердого ракетного топлива, использующегося, в частности, в баллистических ракетах.

«Согласно недавнему отчету аналитического центра Института изучения войны, в Иран, предположительно, прибыло пять партий вещества, содержащего перхлорат натрия, отправленных из КНР», — говорится в публикации.

По словам источника 19FortyFive в разведке США, если Китай осуществляет эти поставки в данный момент, то Иран сможет произвести новые ракеты достаточно быстро.

В марте издание The New York Times заметило, что произошедшие в последние несколько дней серии атак на Израиль и страны Персидского залива показывают, что Иран сохранил способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смерти российского генерала при крушении самолета в Крыму

    Россиянам раскрыли способ обнаружить скрытую камеру смартфоном

    В сети восхитились фигурой внучки Михаила Боярского в бикини

    С российского бизнеса увеличат сборы за электроэнергию

    Россиянка не выжила из-за одного действия мужа

    Водителям напомнили о риске лишиться прав из-за кефира и конфет

    79-летний ведущий сообщил о возвращении рака и показал фото из больницы

    Депутат Рады заявил о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Стало известно об отправке Китаем в Иран пяти кораблей с перхлоратом натрия

    ВСУ несколько часов атаковали российский портовый город дронами-камикадзе. Повреждены жилые дома и предприятия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok