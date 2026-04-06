09:27, 6 апреля 2026

Стоматолог поставил точку в споре о чистке зубов до или после завтрака

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Американский стоматолог-эндодонт Стивен Джей Кац поставил точку в споре о том, когда нужно чистить зубы. Свое мнение он высказал в разговоре с Yahoo.

Кац посоветовал чистить зубы до и после завтрака. «Удаление зубного налета, вызывающего неприятный вкус и запах изо рта, имеет решающее значение для хорошего самочувствия и получения удовольствия от сока, кофе и завтрака. Кроме того, при взаимодействии пищи с зубным налетом, представляющим собой липкую пленку из бактерий, происходит выработка кислоты, что приводит к эрозии эмали и разрушению зубов», — объяснил он.

Стоматолог порекомендовал чистить зубы после каждого приема пищи, но самыми важными считает чистку утром и перед сном. Отдельно он подчеркнул важность этой процедуры после пробуждения для тех, кто во сне дышит ртом, а не через нос. «Для них чистить зубы утром первым делом еще важнее, потому что дыхание ртом высушивает ткани полости рта, уменьшает выделение слюны и увеличивает образование зубного налета», — говорит Кац.

Ранее врач общей практики Гарги Сингх Тхакур рассказала, почему по утрам возникает неприятный запах изо рта. Одной из причин она назвала ротовое дыхание ночью.

