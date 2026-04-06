19:49, 6 апреля 2026

Россиянам перечислили красные флаги при боли в суставах

Врач Малышева заявила, что при длительной боли в суставах требуется операция
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и врач-ортопед Глеб Кобрицов перечислили россиянам красные флаги, при которых требуется срочная операция на суставе. О том, на какие признаки необходимо обратить внимание, специалисты рассказали в эфире программы «Жить здорово!», запись которой доступна на сайте Первого канала.

Одним из симптомов, указывающих на необходимость операции, Малышева назвала длительную боль в суставах. Кроме того, к врачу нужно обратиться, если таблетки не облегчают состояние, заявила специалистка.

По словам Кобрицова, другим красным флагом является хромота. Также опасения должны возникнуть при проблемах с подвижностью сустава, например, если человеку трудно согнуть или разогнуть конечность. В таком случае врач может назначить МРТ и рентген и увидеть, есть ли в суставе изменения, которые требуют хирургического вмешательства, уточнил ортопед.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и спортивный диетолог Андрей Золотарев раскрыли способы избавиться от боли в суставах весной. В частности, они посоветовали заниматься плаванием. Также они назвали физическую активность, от которой следует отказаться.

