15:15, 6 апреля 2026Экономика

Танкеры еще одной страны освободили от платы за проход через Ормузский пролив

Bloomberg: В Ираке сообщили об освобождении танкеров от ограничений Ирана
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Государственная организация по сбыту нефти Ирака (SOMO) объявила об освобождении танкеров, следующих под флагом страны, от ограничений со стороны Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующую рассылку трейдерам и нефтеперерабатывающим компаниям.

Речь идет в том числе об отмене платы за проход танкеров, перевозящих иракскую нефть, через Ормузский пролив. В SOMO запросили у трейдеров данные о судах и требуемых объемах отгрузки сырья, отметив, что все терминалы ближневосточной страны, включая терминал в Басре, «полностью готовы к работе». На ответ клиентам отвели сутки.

Ранее стало известно об освобождении танкеров еще одной страны (Малайзии) от платы за проход через ключевую логистическую артерию Ближнего Востока. Глава Минтранса азиатского государства Энтони Локе Сиеу Фук объяснил поблажку со стороны Тегерана дружественным характером отношений двух стран.

Что касается танкеров из США и Израиля, то они не смогут безопасно передвигаться в акватории пролива, неоднократно предупреждали власти Ирана. Ормузский пролив, отмечал глава Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф, еще долгое время будет оставаться для судов из недружественных государств опасной зоной.

