21:49, 6 апреля 2026

Трамп назвал обязательное условие сделки с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Любая мирная сделка США с Ираном должна включать свободу транзита нефти через Ормузский пролив. Обязательное условие соглашения озвучил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-брифинга в Белом доме.

«Нам нужна сделка, которая будет приемлема для меня, и частью этой сделки станет наше требование обеспечить свободный транзит нефти и всего остального (через Ормузский пролив — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он.

Ранее Трамп пригрозил разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. В ответ посольство Ирана заявило, что Исламская Республика потеряла необходимые для этого ключи.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

