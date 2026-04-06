Трамп отказался от одной идеи

15:46, 6 апреля 2026

Трамп отказался от идеи сделать Канаду 51-м штатом США
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп передумал насчет присоединения Канады к Соединенным Штатам. Об этом он заявил в беседе c биографом Робертом Хардманом, передает The Globe and Mail.

«У них 200-летняя история и все эти разговоры про "О, Канада" (...), с этим не справишься за три с половиной года. Думаю, этого не произойдет», — заявил американский лидер. По словам Хардмана, Трамп сослался на длительный период канадского суверенитета и сохраняющиеся связи страны с британским королем Карлом III.

При этом на публике президент США по-прежнему называет премьер-министра Канады «губернатором», объясняя свои угрозы аннексией личной неприязнью к канадским политикам. «Они вежливо разговаривают со мной в лицо, а за моей спиной говорят гадости», — приводятся слова политика в новой книге Хардмана, выход которой запланирован в следующем месяце.

Ранее король Великобритании Карл III выступал резко против государственного визита президента США Дональда Трампа из-за его слов о Канаде. Утверждалось, что Букингемский дворец «категорически и постоянно выступал против» визита Трампа.

Личный секретарь короля предложил сначала организовать частную встречу с президентом США, а уже затем, в 2026 или 2027 году, «возможно», устроить государственный визит, однако офис британского премьер-министра Кира Стармера отклонил это предложение.

В январе российский лидер Владимир Путин, комментируя экспансионистские намерения Трампа, припомнил покупку Аляски Соединенными Штатами.

Политик напомнил, что Россия продала Америке Аляску за 7,2 миллиона долларов, в сегодняшних ценах с учетом инфляции эта цифра составила бы 158 миллионов долларов. Если сопоставить площади Аляски и Гренландии, то цена за остров могла бы составить 200-250 миллионов долларов. Если же привязывать курсы валют к золоту, то итоговая сумма может приблизиться к миллиарду. Путин отметил, что США «потянули» бы эту сумму.

