Трамп признал желание американцев вернуться домой из Ирана

Американцы хотят не вести войну с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует агентство Reuters.
«Если бы у меня был выбор, что бы я хотел сделать? Забрать нефть. К сожалению, американский народ хочет, чтобы мы вернулись домой», — признал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп пригрозил разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив.
10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.