Трамп признал желание американцев вернуться домой из Ирана

Reuters: Трамп заявил, что американцы хотят не войну с Ираном, а вернуться домой

Американцы хотят не вести войну с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует агентство Reuters.

«Если бы у меня был выбор, что бы я хотел сделать? Забрать нефть. К сожалению, американский народ хочет, чтобы мы вернулись домой», — признал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп пригрозил разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.