Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

Трамп заявил, что простые иранцы просят его наносить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп утверждает, что простые иранцы просят его наносить удары по Исламской Республике. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию ведет Белый дом.

«Они говорили: "Пожалуйста, продолжайте бомбить. Бомбы падают рядом с их домами, а они повторяют:" Пожалуйста, продолжайте бомбить, делайте это". И это говорят люди, которые живут там. Когда мы уходим, они просят нас вернуться и наносить удары», — заявил глава государства.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить Иран уничтожен за одну ночь.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

