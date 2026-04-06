Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

Президент США Дональд Трамп утверждает, что простые иранцы просят его наносить удары по Исламской Республике. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию ведет Белый дом.
«Они говорили: "Пожалуйста, продолжайте бомбить. Бомбы падают рядом с их домами, а они повторяют:" Пожалуйста, продолжайте бомбить, делайте это". И это говорят люди, которые живут там. Когда мы уходим, они просят нас вернуться и наносить удары», — заявил глава государства.
Ранее Трамп пригрозил уничтожить Иран уничтожен за одну ночь.
21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.