Трамп сделал признание об операции в Иране

Трамп признал, что операции в Иране остаются опасными даже после ударов США

Президент США Дональд Трамп признал опасность военных операций в Иране даже после ударов по стране. Об этом он высказался во время пресс-конференции.

По его словам, американским военным удалось уничтожить противовоздушную оборону Ирана и вывести из строя его радары, но страна остается «невероятно враждебной территорией, где нет ничего, кроме оружия».

«Мы много чего уничтожили, но у них все еще есть — знаете, что попало (в истребитель F-15 — прим. «Ленты.ру») ? Это была ракета, запускаемая с плеча, переносной зенитный комплекс с тепловым наведением. Так что нельзя сказать, что они полностью обезоружены», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер пригрозил уничтожить Иран за одну ночь.

10 марта российский президент Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Президент РФ подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.