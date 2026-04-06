Трамп сделал признание об операции в Иране

Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:33, 6 апреля 2026

Трамп признал, что операции в Иране остаются опасными даже после ударов США
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп признал опасность военных операций в Иране даже после ударов по стране. Об этом он высказался во время пресс-конференции.

По его словам, американским военным удалось уничтожить противовоздушную оборону Ирана и вывести из строя его радары, но страна остается «невероятно враждебной территорией, где нет ничего, кроме оружия».

«Мы много чего уничтожили, но у них все еще есть — знаете, что попало (в истребитель F-15 — прим. «Ленты.ру») ? Это была ракета, запускаемая с плеча, переносной зенитный комплекс с тепловым наведением. Так что нельзя сказать, что они полностью обезоружены», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер пригрозил уничтожить Иран за одну ночь.

10 марта российский президент Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Президент РФ подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok