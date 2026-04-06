Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 6 апреля 2026Мир

Трамп странно высказался о целях операции в Иране

Трамп: Смена режима не была целью операции США в Иране
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что смена режима в Иране не была целью военной операции. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Мы сделали это не ради смены режима. Мы сделали это ради самого дела», — сказал он.

Политик отметил, что иранский народ должен сам свергнуть свое правительство. Трамп также подчеркнул, что у него есть самый лучший план по Ирану, но не стал говорить, в чем он заключается.

Ранее американский лидер обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Трамп назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok