Трамп странно высказался о целях операции в Иране

Трамп: Смена режима не была целью операции США в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что смена режима в Иране не была целью военной операции. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

«Мы сделали это не ради смены режима. Мы сделали это ради самого дела», — сказал он.

Политик отметил, что иранский народ должен сам свергнуть свое правительство. Трамп также подчеркнул, что у него есть самый лучший план по Ирану, но не стал говорить, в чем он заключается.

Ранее американский лидер обратился к властям Ирана с требованием открыть Ормузский пролив. Трамп назвал их ублюдками, пригрозил мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, а также матом высказался о ситуации.