Трамп назвал свой план по Ирану самым лучшим в мире

Трамп заявил, что его план по Ирану самый лучший в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что его план ведения войны в Иране самый лучший. Об этом глава государства сообщил на брифинге. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Многие говорили мне: "О, да у него нет никакого плана", но у меня самый лучший план в мире. Вы что думаете, я могу им поделиться? Я не могу рассказать его СМИ», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Иран может быть полностью уничтожен за одну ночь. По его словам, удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, поскольку иранцы — животные.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.