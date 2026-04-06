05:47, 6 апреля 2026

Украинский боец предложил застрелить раненого сослуживца из-за нехватки еды

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Запорожской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь на позиции, предложил командиру застрелить своего раненого сослуживца, так как у военных не хватало еды. Это следует из радиоперехвата, который приводит РИА Новости.

«У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить», — сказал военнослужащий. По его словам, у раненого солдата сильная контузия, он пришел к ним на позиции за пять дней до разговора — тогда же была последняя поставка еды в виде одного сухпайка.

В ответ на это командир обвинил подчиненного во лжи, заявив, что все получают питание по графику.

Ранее командир ВСУ посоветовал бойцу защититься от дронов ВС России тряпкой.

