20:52, 6 апреля 2026

Ульяновский зоопарк стал домом для сотни спасенных экзотических попугаев

Таможенники спасли сотню экзотических птиц и передали их зоопарку Ульяновска
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Федеральная таможенная служба России

Коллекция зоопарка в Ульяновске пополнилась сотней экзотических попугаев и других птиц, спасенных сотрудниками Самарской таможни и пограничной службы. Об этом пишет «КП — Ульяновск».

Птиц нашли при осмотре микроавтобуса, который следовал из Узбекистана в российскую столицу. Перевозчика остановили в районе поселка Акбулак Оренбургской области. В машине в клетках обнаружили почти сотню попугаев разнообразных видов, восемь багамских уток и двух горных индеек. Среди спасенных пернатых были и крайне редкие особи — траурный какаду Бэнкса, краснохвостые жако, красногузый попугай, а также розеллы лютино и Пеннанта.

В данный момент жизни и состоянию птиц ничто не угрожает. Они проходят восстановление в Ульяновском зоопарке. Там специалисты обеспечат заграничным постояльцам надлежащий уход, а также необходимый ветеринарный контроль после небезопасной перевозки.

Ранее в российском заповеднике запечатлели хозяйственные хлопоты семьи барсуков. Сотрудники Бузулукского бора, расположенного в Оренбургской области, сняли на видео необычные ритуалы зверьков.

