Урон репутации США из-за ударов Ирана по военной технике оценили

Полковник Кошкин: Победа в войне на Ближнем Востоке не зависит от одного удара

Победа в конфликте на Ближнем Востоке не зависит от конкретного удара, заметил военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист высказался о репутационных потерях США от ударов Ирана по американской технике.

«По финансовому вложению — речь идет о военном бюджете, по техническому оснащению — речь идет о высокотехнологичных системах вооружения, на сегодняшний день армия США считается одной из сильнейших. Так что если и есть репутационные издержки, то они будут рассматриваться в комплексе как результат конфликта, но не как удар Ирана по американской армии», — отметил Кошкин.

Победа не зависит от одного удара. Пусть даже он очень мощный, наносящий серьезный ущерб. Сегодня важно сопровождение. То есть если страна в состоянии продолжать вести боевые действия, иметь соответствующую экономику или перестроить экономику и продолжать пополнять резервами армию, то это сегодня на первом месте Андрей Кошкин военный эксперт, полковник в отставке

При этом военный эксперт отметил, что конфликт на Ближнем Востоке показывает серьезные провалы Вашингтона.

«Но я бы не сказал однозначно, что США теряют свои репутационные очки. Больше серьезных претензий предъявляют политическому руководству за то, что они не учли мощь, возможности и порядок ведения боевых действий Ирана. Здесь есть определенные политические просчеты. Что касается претензий к военным, то пока что их очень мало. Так что тут я бы рассматривал весьма комплексно вопрос о репутационных потерях Соединенных Штатов», — заключил Кошкин.

Ранее стало известно, что Иран атаковал десантный корабль США LHA7, на борту которого находятся более пяти тысяч военных. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). КСИР также предупредил, что наблюдает за движением в Ормузском проливе, и «малейшее движение врагов» приведет к решительному ответу бойцов.

