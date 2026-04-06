Ушедший на СВО гражданин США спас раненого российского бойца из горящего авто

Ушедший в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине гражданин США с позывным Теддибой спас раненого российского бойца, оттащив его от горящей «буханки». Его историю публикует РИА Новости.

По словам военнослужащего, это произошло по дороге из Артемовска в Часов Яр. Теддибой увидел горящий автомобиль, а рядом с ним раненого бойца из смежного российского подразделения.

«[Это произошло] за неделю до окончания контракта (...) Затормозили, я быстро затащил парня в кузов, оказали первую помощь и эвакуировали. Выжил. Такое не забывается», — вспомнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 43-летний гражданин США Грегори Рассел сделал на подбородке татуировку с буквой Z, ушел на СВО и получил российский паспорт.