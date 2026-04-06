Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:43, 6 апреля 2026Россия

Ушедший на СВО гражданин США оттащил раненого российского бойца от горящей «буханки»

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ушедший в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине гражданин США с позывным Теддибой спас раненого российского бойца, оттащив его от горящей «буханки». Его историю публикует РИА Новости.

По словам военнослужащего, это произошло по дороге из Артемовска в Часов Яр. Теддибой увидел горящий автомобиль, а рядом с ним раненого бойца из смежного российского подразделения.

«[Это произошло] за неделю до окончания контракта (...) Затормозили, я быстро затащил парня в кузов, оказали первую помощь и эвакуировали. Выжил. Такое не забывается», — вспомнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 43-летний гражданин США Грегори Рассел сделал на подбородке татуировку с буквой Z, ушел на СВО и получил российский паспорт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok