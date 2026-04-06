13:23, 6 апреля 2026Бывший СССР

В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

Глава МИД Эстонии Всевиов объявил о готовности к борьбе с «зелеными человечками»
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Imago / Globallookpress.com

Эстония готова к борьбе с «зелеными человечками». Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Йонатан Всевиов в интервью Welt.

«Если "зеленые человечки" пересекут границу, то мы откроем по ним огонь. Все просто. И мы сделаем все возможное, чтобы удержать союзников на нашей стороне и защитить каждый дюйм территории», — объявил он.

По словам Всевиова, времена, когда США заботились о безопасности Европы, прошли. Он отметил, что теперь страны ЕС должны самостоятельно ее обеспечивать.

Ранее политолог Семен Уралов в интервью журналисту Александру Шелесту (признан Минюстом РФ иностранным агентом) объяснил желание Запада втянуть Прибалтику в конфликт с Россией. Он отметил, что это связано с желанием максимально истощить ресурсы России.

