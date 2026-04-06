В Иране призвали США прекратить опасную игру

Спикер парламента Ирана Галибаф призвал США прекратить опасную игру

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США ничего не добьются военными преступлениями. Об этом он написал в социальной сети Х.

Галибаф подчеркнул, что единственным способом завершить ближневосточный конфликт служит прекращение «опасной игры».

«Ваши безрассудные действия втягивают Соединенные Штаты в сущий ад для каждой семьи, и весь наш регион будет гореть, потому что вы упорно выполняете приказы [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху. Не питайте иллюзий: вы ничего не выиграете от военных преступлений», — призвал он.

5 апреля президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран смогут заключить сделку. По его словам, «есть хороший шанс», что это произойдет в понедельник, 6 апреля.

