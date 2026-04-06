Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 6 апреля 2026Мир

В Иране раскрыли истинные цели США в случае прекращения огня

WSJ: Иран считает, что США используют возможное перемирие для подготовки атак
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Тегеран считает, что Вашингтон намерен использовать возможное 45-дневное перемирие для подготовки к будущим атакам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Иранские посредники утверждали, что США, скорее всего, используют этот 45-дневный период для подготовки к дальнейшим атакам. Иран пока не дал официального ответа на это предложение», — сказано в публикации.

При этом собеседники газеты заявили, что, несмотря на публичные угрозы, президент США Дональд Трамп заинтересован в прекращении огня и ради этого готов пойти на некоторые компромиссы.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. При этом информаторы портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны «не могут ничего прогнозировать, а для нас это еще сложнее».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В Новосибирске рассказали о выплате 15 миллионов рублей за забой скота

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok