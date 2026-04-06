В Иране раскрыли истинные цели США в случае прекращения огня

WSJ: Иран считает, что США используют возможное перемирие для подготовки атак

Тегеран считает, что Вашингтон намерен использовать возможное 45-дневное перемирие для подготовки к будущим атакам. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Иранские посредники утверждали, что США, скорее всего, используют этот 45-дневный период для подготовки к дальнейшим атакам. Иран пока не дал официального ответа на это предложение», — сказано в публикации.

При этом собеседники газеты заявили, что, несмотря на публичные угрозы, президент США Дональд Трамп заинтересован в прекращении огня и ради этого готов пойти на некоторые компромиссы.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. При этом информаторы портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам главы государства, вовлеченные в конфликт стороны «не могут ничего прогнозировать, а для нас это еще сложнее».