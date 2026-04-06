В Минобороны назвали цель ударов ВСУ по Новороссийску

МО РФ: ВСУ для дестабилизации рынка углеводородов атаковали порт в Новороссийске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для дестабилизации рынка углеводородов атаковали порт в Новороссийске. Цель удара назвали в Министерстве обороны Российской Федерации (МО РФ) в ходе брифинга.

В ведомстве разъяснили, что Киев с помощью беспилотников атаковал объекты морского перевалочного комплекса в российском городе.

После ударов по Новороссийску загорелись резервуары с нефтепродуктами, добавили в Минобороны. Повреждения также получил трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, добавили в оборонном ведомстве.

Об атаке на портовый город сообщили в понедельник, 6 апреля. Уточнялось, что один из беспилотников упал на жилой дом. Последствия ночных ударов показали на видео. По последней информации, пострадали 10 человек, среди ни трое детей. Двоих несовершеннолетних из Новороссийска доставили в Краснодар для лечения.