В Москве зацвел пасхальный куст

В столичном «Аптекарском огороде» распустилась форзиция

В московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» распустилась форзиция. Об этом сообщила пресс-служба сада в Telegram-канале.

Представители «Аптекарского огорода» отметили, что в Европе это растение называют пасхальным кустом. Желтые цветки форзиции распускаются прямо на голых ветках.

Растение относится к семейству Маслиновых и имеет оливу среди «родственников». Оно происходит из Восточной Азии и юго-востока Европы. Форзиция цветет сразу после схода снега, листья на ней появляются позже. В столице растение будет цвести 2-3 недели, если весна теплая, она может цвести в течение месяца.

В «Аптекарском огороде» также начала распускаться сакура и первоцветы.

Ранее в Москве из-за аномально теплого декабря распустились растения и пошли грибы.

