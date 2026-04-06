В России родители обвиненных в насилии над пятиклассником школьников записали обращение

Родители обвиненных в насилии над мальчиком уральцев обратились в Верховный суд

Родители подростков из города Реж Свердловской области, обвиненных в насилии над пятиклассником в школьном туалете, записали обращение в Верховный суд России. Об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

Взрослые назвали произошедшее с мальчиком странной шуткой. Они протестуют против того, что их детей арестовали по обвинению в сексуальном насилии.

«На громкий шум и смех в туалет заглянул учитель и разогнал всех на урок. Спустя два дня один из пятиклассников позвонил на телефон доверия и сообщил о попытке изнасилования. Возбудили дело. Мы считаем, что оно ведется с нарушениями», — поделились они в обращении к главе Верховного суда РФ Игорю Краснову.

Кроме того, они перечислили и другие, существенные, по их мнению, нарушения. Родственники обвиняемых просят генпрокурора и председателя Верховного суда разобраться в деле и прекратить уголовное преследование несовершеннолетних.

Инцидент в школьном туалете произошел еще в 2024 году. О случившемся узнали родители других детей и подняли шум. Обвиняемые подростки заявили, что просто дурачились.