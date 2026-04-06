В США были застигнуты врасплох поступком Ирана

Atlantic: США не были готовы к решительному ответу Ирана на агрессию против него

США оказались застигнуты врасплох ответом Ирана на военную операцию против него. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

Как отмечается в публикации, у администрации президента США Дональда Трампа было несколько месяцев на подготовку к этому конфликту, но она предусмотрела лишь «базовый вариант реакции» Ирана на атаки против него. Поэтому, как указывает издание, решение Тегерана прекратить торговлю через Ормузский пролив стало неожиданностью для Вашингтона.

При этом, по мнению Atlantic, конфликт с Ираном выявил глубоко укоренившиеся проблемы американской военной системы, включая нехватку некоторых видов оружия и неготовность к новым формам ведения боевых действий.

Ранее Трамп призвал власти Ирана открыть Ормузский пролив. В своем заявлении он назвал иранское руководство «сумасшедшими ублюдками».