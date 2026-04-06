21:20, 6 апреля 2026Мир

В США встревожились после угроз Трампа Ирану

Дэвис: США заплатят за угрозы Трампа в адрес Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа в адрес Ирана грозят «расплатой». Об этом предупредил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, заявления Трампа противоречат не только международному праву, но и «любой морали». Он отметил, что преподнести желание американского лидера «украсть природные ресурсы другой страны» как что-то положительное невозможно.

«Это не удастся устроить, потому что иранское государство не бессильно, у него есть мощные средства возмездия, и если Трамп выполнит свои угрозы, мы и другие в регионе заплатим за это», — отметил эксперт.

Ранее Трамп пригрозил уничтожить Иран за одну ночь. «Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — предупредил американский лидер.

