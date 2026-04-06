Внук великого русского художника умер во Франции в 97 лет

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:58, 6 апреля 2026

Внук художника Константина Коровина Алексей умер во Франции на 98-м году жизни
Евгений Шульгин

Кадр: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына / YouTube

Художник Алексей Ги Коровин, который приходится внуком великому русскому художнику Константину Коровину, умер во Франции на 98-м году жизни. Об этом со ссылкой на главу Русской миссии французской ассоциации Renaissance Française Зою Арриньон сообщает ТАСС.

«4 апреля не стало Алексея Ги Коровина, внука русского импрессиониста Константина Коровина. Он умер дома в окружении близких», — заявила Арриньон.

Подобно деду Константину и отцу Алексею, Алексей Ги Коровин был художником. Его единственная выставка в России прошла в Москве в 2020 году. Она была организована при поддержке посольства РФ во Франции.

Константин Коровин считается пионером импрессионизма в русской живописи. Он первым из отечественных художников полностью написал картину за один сеанс на пленэре. Среди его самых известных работ — полотна «Северная идиллия», «Муза», «Гурзуф» и портреты певца Федора Шаляпина. Коровин покинул родину в 1922 году и вместе с семьей поселился во Франции.

Ранее в марте было раскрыто настоящее имя известного уличного художника Бэнкси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В Новосибирске рассказали о выплате 15 миллионов рублей за забой скота

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok