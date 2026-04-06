14:38, 6 апреля 2026Экономика

Россиян призвали перейти от потребления к антипотреблению

Экономист Гогаладзе рассказала россиянам о пользе перехода к антипотреблению
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Среди россиян нарастает тренд на антипотребление, то есть снижение количества покупок в денежном выражении за счет лучшей расстановки приоритетов. Об этом в комментарии РИА Новости, поделившись советами по сокращению расходов, рассказала экономист и эксперт по финансовым вопросам Ольга Гогаладзе.

По ее словам, растущую сознательность граждан подтверждают экономические реалии. По данным Росстата, реальные зарплаты (за вычетом официальной инфляции) в 2025 году выросли на 4,4 процента, но подавляющее большинство россиян уже экономят на необязательных тратах и излишествах. «Антипотребление стало ответом на агрессивный маркетинг и желание вернуть контроль над личными финансами», — подчеркнула эксперт.

Чтобы выйти из порочного круга безудержной покупки новых товаров и услуг, она советует вести семейный бюджет и учитывать все расходы, разделив их на категории. Таким образом можно избавиться от «иллюзии свободных денег» и корректировать необязательные траты, например, покупку кофе с собой.

Материалы по теме:
«Это тревожный сигнал» Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
«Это тревожный сигнал»Работодатели начали урезать россиянам рабочую неделю. Чем опасна неполная занятость?
3 апреля 2026
«Этот путь придется пройти» Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?
«Этот путь придется пройти»Зачем миллиардер Дерипаска призывает россиян «собраться» и работать шесть дней в неделю по 12 часов?
30 марта 2026

Также Гогаладзе предлагает ограничивать категории покупки в течение месяца, то есть обойтись в этот период без новой одежды или без доставки еды. В случае, если появилось желание срочно что-то купить, можно выдержать паузу в 48 часов, и товар или услуга перестанут быть желанными.

В продуктовый магазин экономист рекомендует ходить только со списком продуктов и не отвлекаться ни на что другое, а также чаще выбирать аренду или подписку вещи, покупать товары на вторичном рынке и ремонтировать старую технику.

«Таким образом, постепенно вводя и закрепляя каждую из приведенных привычек, вы сможете снизить ненужные расходы и улучшить свое финансовое положение без лишнего стресса», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года в России впервые за четверть века сократилось количество магазинов. Тенденция затронула все сегменты — продуктовые магазины у дома, супермаркеты, киоски с фруктами, салоны связи и магазины одежды.

    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    Экипажи кораблей Черноморского флота стали участниками СВО

    Дом в российском городе утонул и попал на видео

    Россияне стали ездить в одну страну Азии в три раза чаще

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    Все новости
