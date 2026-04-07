Баканов и Айзекман запланировали встречу летом

12:20, 7 апреля 2026

Баканов и Айзекман запланировали очную встречу летом
Иван Потапов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и глава НАСА Джаред Айзекман запланировали очную встречу летом. Об этом ТАСС сообщил руководитель российской госкорпорации.

По его словам, пилотируемая космонавтика выведена из-под санкций. «Это прагматичный подход. Когда мы друг другу можем быть полезными, мы эксплуатируем колоссальную инфраструктуру под названием Международная космическая станция. И без России сейчас ее эксплуатация невозможна», — сказал Баканов.

По его словам, на будущей встрече планируется обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества стран в области космонавтики.

В марте глава российской госкорпорации рассказал журналу «Разведчик», что в 2026 году состоится встреча руководителей «Роскосмоса» и НАСА.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что Айзекман хочет встретиться с Бакановым на предстоящем запуске пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции (МКС).

В июле глава госкорпорации посетил Космический центр имени Джона Кеннеди в США, где встретился с экипажем корабля Crew Dragon перед полетом к МКС.

