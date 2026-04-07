Бразилец из «Локомотива» рассказал о больших расхождениях ожиданий от России с реальностью

Бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон рассказал о больших расхождениях ожиданий от России с реальностью, с которой он столкнулся в стране. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам футболиста, он был удивлен в лучшую сторону. «Нам с малых лет, со школьной скамьи, внушали, что Россия вечно с кем-то борется. Но, приехав сюда, видишь совсем другое: спокойная страна, где все чисто, ухоженно, красиво, с богатой культурой», — заявил Фассон.

Ранее колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, выступавший за ЦСКА и «Динамо», назвал ложный стереотип о россиянах. Он заявил, что жителей страны зря называют жесткими.

Фассон перешел в «Локомотив» в 2022 году. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.