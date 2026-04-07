В Гидрометцентре отреагировали на причастность Ирана к потопам в Дагестане

Синоптик Цыганков: Разгон облаков над Ираном не связан с потопами в Дагестане

Иран не виновен в наводнении на территории Дагестана. Что привело к потопам в республике, агентству РИА Новости объяснил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков.

Обвинения в отношении Ирана синоптик посчитал беспочвенными — накануне в СМИ появились предположения о том, что наводнения могли быть обусловлены разгоном облаков над Ираном для лучшего наведения американских спутников. «Это высказывание — полная чушь», — заявил Цыганков.

Единственной причиной, которая вызвала потоп в регионе, по словам специалиста, являются обильные осадки. Из-за высокого давления в Москве циклоны сместились на Кавказ и охватили весь регион. Дождливая погода там стоит на протяжении всего года, и 50 миллиметров осадков для Кавказа не так и много. Однако последствия непогоды в Дагестане оказались сильнее из-за особенности рельефа, уточнил собеседник агентства. В целом капризы непогоды Цыганков считает лотереей, предсказать исход которой невозможно.

Ливни обрушились на Дагестан 27 и 28 марта. Обильные осадки привели к размыву берегов на реках и различным проблемам из-за стихии. Ранее сообщалось, что десятки тысяч домов в регионе лишились электричества, в Махачкале и окрестностях стихия повредила дороги, а некоторые дома унес оползень. После первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Однако в воскресенье, 5 апреля, водоотвод не выдержал нагрузки. По последним данным, жертвами разгула стихии стали шесть человек.