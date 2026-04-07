Депутат Рады объяснился после слов о способности Украины воевать еще 10 лет

Депутат Рады Мережко объяснил свое заявление о способности ВСУ воевать 10 лет

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснил свои слова про способность Украины воевать с Россией еще 10 лет. Его цитирует УНИАН

По словам депутата, он не имел в виду, что боевые действия еще столько продлятся, а рассуждал о «ресурсе прочности, то есть мобилизационном ресурсе».

«Мобилизационный ресурс — это вообще категория теоретическая на самом деле. И вообще речь не идет о том, сколько продлится война», — пояснил он.

Глава комитета подчеркнул, что конфликт может закончиться завтра или через несколько лет, но когда именно это произойдет, никто не знает.

Ранее Мережко заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит людских ресурсов на 10 лет войны. Он отметил, что главной проблемой остается то, что украинские граждане воспринимают службу как «билет в один конец», поскольку не видят ротации кадров на передовой.

В ответ на это народный депутат Рады Максим Бужанский порекомендовал Мережко ответить на вопрос о том, «сколько именно из этих десяти лет намерен воевать лично он», чтобы не выглядеть «настолько идиотом, насколько он им выглядит обычно».