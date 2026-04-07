Бывший СССР
08:41, 7 апреля 2026

Депутат Рады объяснился после слов о способности Украины воевать еще 10 лет

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснил свои слова про способность Украины воевать с Россией еще 10 лет. Его цитирует УНИАН

По словам депутата, он не имел в виду, что боевые действия еще столько продлятся, а рассуждал о «ресурсе прочности, то есть мобилизационном ресурсе».

«Мобилизационный ресурс — это вообще категория теоретическая на самом деле. И вообще речь не идет о том, сколько продлится война», — пояснил он.

Глава комитета подчеркнул, что конфликт может закончиться завтра или через несколько лет, но когда именно это произойдет, никто не знает.

Ранее Мережко заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) хватит людских ресурсов на 10 лет войны. Он отметил, что главной проблемой остается то, что украинские граждане воспринимают службу как «билет в один конец», поскольку не видят ротации кадров на передовой.

В ответ на это народный депутат Рады Максим Бужанский порекомендовал Мережко ответить на вопрос о том, «сколько именно из этих десяти лет намерен воевать лично он», чтобы не выглядеть «настолько идиотом, насколько он им выглядит обычно».

    Последние новости

    Объявлено о смерти учительницы после нападения российского подростка

    Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

    ЕС столкнулся с системным параличом

    Врач развеял самые распространенные мифы о женском теле

    Появились подробности о не выжившей после нападения школьника российской учительнице

    Обещающие помощь бойцам СВО сотрудники фирмы «Воин вправе» обманывали военных на миллионы

    Раскрыты новые iPhone

    Стал известен ответ Ирана на ультиматум Трампа

    Известная российская юмористка предсказала будущее Москвы

    Вытолкнутая пассажиром из поезда российская проводница описала момент нападения

    Все новости
