11:29, 7 апреля 2026

Девушка стала инвалидом после принятой за депрессию болезни и оказалась объектом фетиша

У студентки нашли аутоиммунный энцефалит после жалоб на мигрени и галлюцинации
Александра Лисица

Британка Люси осталась инвалидом после принятой за депрессию болезни и оказалась объектом фетиша. Ее историю опубликовало издание Metro.

Девушка была студенткой-криминологом, когда в 2021 году у нее начались сильные мигрени, к которым вскоре прибавились галлюцинации. После госпитализации Люси, инициированной родителями, врачи настояли на том, что ее симптомы были вызваны депрессией и психическим расстройством. Пока британка находилась в больнице, ей назначили электросудорожную терапию, вызвавшую приступ, из-за которого она упала с кровати на трубу радиатора и повредила седалищный нерв. В результате ее левую ногу парализовало ниже колена.

Когда Люси выписали из больницы, у нее нашли аутоиммунный энцефалит — острое и смертельно опасное воспаление головного мозга, которое может привести к необратимым повреждениям. После постановки диагноза ей назначили лечение, но теперь она старается справиться с последствиями неправильного лечения и учится ходить с ортопедической опорой на ноге.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

При этом одним из побочных эффектов стало то, что девушка оказалась объектом фетиша. Она выкладывает в социальных сетях модные образы и откровенные фотосессии с тростью, в ответ на что мужчины засыпают ее грубыми сообщениями, в которых фетишизируют ее инвалидность.

Ранее американка Пейдж Сейферт рассказала, что у нее нашли рак прямой кишки в возрасте всего 24 лет. По словам Сейферт, обратиться за медицинской помощью ее побудили три симптома, которые она поначалу игнорировала.

